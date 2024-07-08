В МИД РФ оценили возможность возвращения России в Совет Европы

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев ответил на вопрос журналистов, возможно ли возвращение России в Совет Европы. Как заявил дипломат в интервью газете "Известия", такой вариант развития событий невозможен как минимум с юридической точки зрения.

Он заявил, что это совсем гипотетическая ситуация, которая невозможна по юридическим основаниям. По его словам, нельзя находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если государство не является участником Европейской конвенции по правам человека.