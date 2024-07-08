В МИД РФ оценили возможность возвращения России в Совет Европы
Дипломат Лукьянцев: Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев ответил на вопрос журналистов, возможно ли возвращение России в Совет Европы. Как заявил дипломат в интервью газете "Известия", такой вариант развития событий невозможен как минимум с юридической точки зрения.
Он заявил, что это совсем гипотетическая ситуация, которая невозможна по юридическим основаниям. По его словам, нельзя находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, если государство не является участником Европейской конвенции по правам человека.
"Обстоятельства, связанные с нашим выходом из состава Совета Европы, сопровождались многочисленными, в том числе процедурными, нарушениями с их стороны. <…> Мысли вернуться туда просто не возникает, потому что это невозможно", — заключил Лукьянцев.
Напомним, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Впоследствии там заявили, что это временная мера. А уже 15 марта того же года вице-спикер Госдумы и на тот момент глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что Москва приняла решение выйти из Совета Европы.
Telegram / МИД России