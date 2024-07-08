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8 июля, 04:52

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до 1 га

Площадь пожара в бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края выросла до одного гектара. Как сообщили в МЧС России, с пламенем борются 79 человек и 12 единиц техники.

"По прибытии подразделений МЧС России установлено, что происходит горение в муниципальном образовании Туапсинский район, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество, квартал 239, выдел 22. Площадь пожара — 1 га", — рассказали журналистам.

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Напомним, что о пожаре в бухте Инал, находящейся в Туапсинском районе Краснодарского края, стало известно вечером 7 июля. Есть версия, что причиной возгорания послужили сигнальные ракеты, выпущенные туристами. Из-за возгорания были эвакуированы люди с ближайших баз отдыха.

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Оксана Попова
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