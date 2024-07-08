Спасатели локализовали пожар в бухте Инал на Кубани на площади 1,2 гектара
Пожар в бухте Инал на Кубани. Обложка © Telegram / Новороссийск онлайн
Природный пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани удалось локализовать на площади 1,2 гектара. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. Из местных баз отдыха эвакуировали около сотни человек.
"Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 гектара <...> Ситуация находится под контролем. Угрозы жилым строениям нет", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 7 июля стало известно о масштабном пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани. Предполагается, что возгорание случилось из-за сигнальных ракет, которые выпустили туристы. Из округи были эвакуированы посетители баз отдыха.