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8 июля, 08:23

Спасатели локализовали пожар в бухте Инал на Кубани на площади 1,2 гектара

Пожар в бухте Инал на Кубани. Обложка © Telegram / Новороссийск онлайн

Пожар в бухте Инал на Кубани. Обложка © Telegram / Новороссийск онлайн

Природный пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани удалось локализовать на площади 1,2 гектара. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. Из местных баз отдыха эвакуировали около сотни человек.

"Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 гектара <...> Ситуация находится под контролем. Угрозы жилым строениям нет", — говорится в сообщении.

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до 1 га
Площадь пожара в бухте Инал на Кубани выросла до 1 га

Напомним, вечером 7 июля стало известно о масштабном пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани. Предполагается, что возгорание случилось из-за сигнальных ракет, которые выпустили туристы. Из округи были эвакуированы посетители баз отдыха.

Николай Рюмин
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