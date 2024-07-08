Никаких шашлыков: Врач назвала продукты, которые точно не стоит есть в жару Эндокринолог Фролова призвала не есть тяжёлые мясные блюда в жару 8 июля, 10:28 Эндокринолог Фролова призвала не есть тяжёлые мясные блюда в жару. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Smolina Marianna

Сильная жара, обрушившаяся на некоторые регионы России, вызывает у многих людей недомогание, и неправильное питание может только ухудшить и без того неприятное состояние. И наоборот: правильная, полезная еда поможет перенести палящее солнце легче, рассказала Life.ru врач-эндокринолог клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Татьяна Фролова.

По её словам, в такие дни стоит быть аккуратнее с газировками, компотами, квасом и другими "жидкими калориями", а также кофе, который обладает мочегонным эффектом и, если переборщить, может привести к обезвоживанию. Однако если очень хочется, то можно, главное — чередовать с прохладной чистой водой.

В целом утолять жажду и восполнять потерю влаги лучше только с помощью воды. А охладить организм поможет горячий чай. По словам Фроловой, вызванное им потоотделение снижает температуру тела. Что касается питания, то здесь также лучше не расходиться и уделить внимание здоровью сердца и сосудов.

"Перенесите основные, наиболее обильные приёмы пищи на прохладное время дня — до 11:00 и после 18:00. Но это не значит, что нужно наедаться на ночь. Добавьте в меню продукты с калием, которые поддержат сердце и сосуды: картофель, бананы, брокколи, шпинат. Неслучайно окрошка и молодая картошка с зеленью являются популярными блюдами летом", — пояснила специалист.

Кроме того, врач призывает исключить из рациона тяжёлые мясные блюда, переваривание которых отнимает у организма много энергии и чревато слабостью. К таким, по всей видимости, можно отнести шашлык. А от чего точно не стоит отказываться, так это от соли: когда человек потеет, из него выходят не только калий, но и натрий. Однако лучше знать меру, иначе возникнет риск появления отёков.

Причём если в жару не возникает выраженный аппетит, то не стоит заставлять себя плотно есть. Вместо этого Фролова рекомендует сделать несколько лёгких перекусов. Отличным блюдом на обед станут холодные супы: гаспачо, свекольник или иногда окрошка. Что касается мороженого, так любимого многими летом, то и оно, увы, не пойдёт на пользу в такие дни.

Альтернативой перекусу мороженым могут стать нежирные молочные продукты с фруктами и ягодами. Такой вариант перекуса насытит вас значительно больше. В качестве вкусной и полезной альтернативы можно сделать выбор в пользу фруктов и овощей и миксов с ними. Татьяна Фролова Врач-эндокринолог клиники "Будь здоров на Фрунзенской"

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Авторы Андрей Горяничев