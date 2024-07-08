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8 июля, 10:59

Правозащитник обвинил молодёжь в примитивном использовании русского языка

Правозащитник Кабанов: Молодёжь использует русский язык примитивно

Современная молодёжь использует русский язык примитивно, заменяя многие слова англицизмами. С таким заявлением выступил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Богатейший русский язык, к сожалению, беднеет. Молодые люди используют его примитивно, как и всё информационное пространство. Оно заполняется упрощёнными западными выражениями, фразами, словами, словосочетаниями", — посетовал Кабанов.

Он добавил, что решить эту проблему можно только с помощью образования. Комментируя инициативу по борьбе с засильем иностранной лексики, эксперт предположил, что под регулирование подпадут как раз те слова, которые вытесняют русские. Правозащитник указал, что, например, документы должны быть понятны каждому.

Эксперт Кабанов заявил, что любовь к языку начинается с образования
Эксперт Кабанов заявил, что любовь к языку начинается с образования

Напомним, ранее стало известно, что в России начнут бороться с чрезмерным использованием иностранной лексики. Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина разработало Концепцию государственной языковой политики. Теперь перед кабмином стоит задача определить критерии излишнего использования иностранных слов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Николай Рюмин
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