Правозащитник обвинил молодёжь в примитивном использовании русского языка

Современная молодёжь использует русский язык примитивно, заменяя многие слова англицизмами. С таким заявлением выступил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире радио "Комсомольская правда".

"Богатейший русский язык, к сожалению, беднеет. Молодые люди используют его примитивно, как и всё информационное пространство. Оно заполняется упрощёнными западными выражениями, фразами, словами, словосочетаниями", — посетовал Кабанов.

Он добавил, что решить эту проблему можно только с помощью образования. Комментируя инициативу по борьбе с засильем иностранной лексики, эксперт предположил, что под регулирование подпадут как раз те слова, которые вытесняют русские. Правозащитник указал, что, например, документы должны быть понятны каждому.