Россия и Катар помогли украинской девочке воссоединиться с мамой

12-летняя девочка Людмила воссоединилась со своей матерью с Украины, которая сейчас проживает в Польше с тремя другими детьми. Встреча прошла в Минске, рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Людмила стала 71-м ребёнком, которого нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах. Это без учёта тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы российского юга и не смогли своевременно забрать", — сказала Львова-Белова, подчеркнув, что работа ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина.

Также известно, что девять детей воссоединили с пятью семьями в России.

Людмила вместе с отцом и бабушкой переехала в РФ после начала СВО. Семья столкнулась с трудностями и попала в социально-реабилитационный центр. Мать не могла приехать к родным из-за проблем на границе. Волонтёры узнали о ситуации и обратились в аппарат детского омбудсмена. При посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и представителей Катара удалось получить все необходимые документы. Отец дал согласие, чтобы дочь передали маме через доверенно лицо — близкого знакомого из России. Он забрал девочку из центра реабилитации и в сопровождении юриста аппарата Львовой-Беловой доставил её из Москвы в Минск.

"Спасибо катарской стороне за помощь и сотрудничество в воссоединении семей! Желаем здоровья и благополучия маме и четверым её детям!", — заключила детский омбудсмен.

Мать девочки поблагодарила всех, кто помог ей воссоединиться с дочерью.

"Когда меня депортировали, волонтёры, с которыми я связалась, нашли Алексея Артуровича [Газаряна, руководителя аппарата уполномоченного по правам ребёнка]. Он нам дальше начал помогать. Все остальные люди, которые здесь присутствуют, все нам помогли. Спасибо вам большое, и Красный Крест (МККК), и все, кто нам помог", — поблагодарила женщина.

Также она объяснила, как разлучилась с дочерью. До начала СВО семья проживала в Изюме Харьковской области. Город разделён рекой, и, когда начались боевые действия, Людмила с бабушкой оказались на другой стороне. Мать просила родственников вернуть ей дочь, но те испугались, что она не сможет выехать в Польшу и попадёт в зону вооружённого противостояния.