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8 июля, 13:26

В Харьковской области воздушная тревога длится рекордно долго

В Харьковской области воздушная тревога длится более суток, это рекордное время

В Харьковской области воздушная тревога звучит рекордно долго — более суток. Об этом стало известно из официального киевского ресурса для оповещения населения.

Сирены начали звучать в регионе 7 июля в 14:27. В настоящее время режим воздушной опасности продолжает действовать, Харьковская область находится в красной зоне. Прежде самой продолжительная тревога звучала 17 мая — 18 часов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 6 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Днём позже ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Харьковом.

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Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Николай Рюмин
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