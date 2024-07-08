В Харьковской области воздушная тревога длится рекордно долго
В Харьковской области воздушная тревога длится более суток, это рекордное время
В Харьковской области воздушная тревога звучит рекордно долго — более суток. Об этом стало известно из официального киевского ресурса для оповещения населения.
Сирены начали звучать в регионе 7 июля в 14:27. В настоящее время режим воздушной опасности продолжает действовать, Харьковская область находится в красной зоне. Прежде самой продолжительная тревога звучала 17 мая — 18 часов.
Ранее Life.ru рассказывал, что 6 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Днём позже ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Харьковом.
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