Бойцы батальона "Терек" поздравили жён и матерей с Днём семьи, любви и верности

Российские бойцы из батальона "Терек" поздравили жён и матерей с Днём семьи, любви и верности, который отмечается в понедельник, 8 июля. Военные записали видео с трогательными и тёплыми словами для близких, с которыми пока не могут встретиться лично. Вдали от дома храбрые мужчины защищают Родину и, несмотря на разлуку, ощущают поддержку.

"Сегодня праздник. День Петра и Февронии. По-простому — День семьи, любви и верности. Мы хотим поздравить наших жён, матерей, сказать вам огромное спасибо за то, что любите, верите в нас и ждёте. Победа будет за нами!" — сказали бойцы.