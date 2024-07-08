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8 июля, 14:25

Бойцы батальона "Терек" поздравили жён и матерей с Днём семьи, любви и верности

Российские бойцы из батальона "Терек" поздравили жён и матерей с Днём семьи, любви и верности, который отмечается в понедельник, 8 июля. Военные записали видео с трогательными и тёплыми словами для близких, с которыми пока не могут встретиться лично. Вдали от дома храбрые мужчины защищают Родину и, несмотря на разлуку, ощущают поддержку.

Бойцы батальона "Терек" поздравили жён и матерей с Днём семьи, любви и верности. Видео © Предоставлено Life.ru

"Сегодня праздник. День Петра и Февронии. По-простому — День семьи, любви и верности. Мы хотим поздравить наших жён, матерей, сказать вам огромное спасибо за то, что любите, верите в нас и ждёте. Победа будет за нами!" — сказали бойцы.

День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского
День Петра и Февронии 8 июля: каноны счастливой семейной жизни, по мнению психолога Лабковского

Сегодня президент РФ Владимир Путин, общаясь с финалистами конкурса "Это у нас семейное" на ВДНХ в Москве, подчеркнул, что вся страна гордится бойцами, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). Также глава государства призвал наладить систему отпусков для бойцов.

Обложка ©

Предоставлена Life.ru

Никита Осипов
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