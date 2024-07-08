Голикова сменила Чернышенко в Совете по нацотношениям

Ранее Геннадия Семигина освободили от должности главы Комитета Госдумы по делам национальностей. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента. Его место займёт Яна Лантратова. Депутат стал фигурантом скандала с военкором и ветераном спецоперации Евгением Рассказовым. Семигин подал против него иск о защите чести и достоинства из-за того, что блогер обратил внимание общественности на публикации депутата, в которых бойцы ВС РФ выставлялись в негативном ключе.