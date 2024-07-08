Голикова сменила Чернышенко в Совете по нацотношениям
Татьяна Голикова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Антон Новодережкин
Российский лидер Владимир Путин сменил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на вице-премьера Татьяну Голикову в Совете при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Кроме того, тем же документом глава государства исключил из состава совета депутата Госдумы Геннадия Семигина.
Ранее Геннадия Семигина освободили от должности главы Комитета Госдумы по делам национальностей. Решение принято на пленарном заседании нижней палаты парламента. Его место займёт Яна Лантратова. Депутат стал фигурантом скандала с военкором и ветераном спецоперации Евгением Рассказовым. Семигин подал против него иск о защите чести и достоинства из-за того, что блогер обратил внимание общественности на публикации депутата, в которых бойцы ВС РФ выставлялись в негативном ключе.