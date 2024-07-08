"Я скоро вернусь": Бойцы СВО с фронта поздравили родных с Днём семьи, любви и верности

Бойцы специальной военной операции прямо фронта поздравили своих жён и детей с Днём семьи, любви и верности. Трогательное видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Бойцы СВО прямо фронта поздравили своих жён и детей с Днём семьи, любви и верности. Видео © Telegram / SHOT

Российские военные в День семьи, любви и верности обратились с тёплыми словами к своим любимым — детям и жёнам, с которыми у них нет возможности встретиться лично. В видеообращении к родным бойцы поздравили их с праздником и пообещали скоро вернуться.

"Дашуль, я скоро вернусь. Я тебя обожаю и сильно скучаю", — сказал один из бойцов.

"День семьи, любви и верности для военнослужащих очень значимый. <…> Ваша любовь согревает нас и даёт нам силы. <…> Пусть наши дома будут наполнены теплом, заботой и безграничной любовью", — обратились к своим семьям солдаты.