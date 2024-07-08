"Я скоро вернусь": Бойцы СВО с фронта поздравили родных с Днём семьи, любви и верности
Бойцы СВО с фронта поздравили своих жён и детей с Днём семьи, любви и верности
Бойцы специальной военной операции прямо фронта поздравили своих жён и детей с Днём семьи, любви и верности. Трогательное видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Бойцы СВО прямо фронта поздравили своих жён и детей с Днём семьи, любви и верности. Видео © Telegram / SHOT
Российские военные в День семьи, любви и верности обратились с тёплыми словами к своим любимым — детям и жёнам, с которыми у них нет возможности встретиться лично. В видеообращении к родным бойцы поздравили их с праздником и пообещали скоро вернуться.
"Дашуль, я скоро вернусь. Я тебя обожаю и сильно скучаю", — сказал один из бойцов.
"День семьи, любви и верности для военнослужащих очень значимый. <…> Ваша любовь согревает нас и даёт нам силы. <…> Пусть наши дома будут наполнены теплом, заботой и безграничной любовью", — обратились к своим семьям солдаты.
Напомним, с 8 июля 2008 года в России ежегодно отмечают День семьи, любви и верности. Праздник посвящён главным покровителям домашнего очага — муромскому князю Петру и его жене Февронии, жившим в XIII веке. Считается, что любовь канонизированной четы была настолько крепка, что о сотворённых ею чудесах знают спустя множество веков. Традиционно в день памяти святых по всей стране проходят торжественные мероприятия и конкурсы. Так, например, в Казани День семьи, любви и верности отпраздновали 11-часовым фестивалем. А в Москве на выставке "Россия" прошёл Всероссийский парад семьи.
Telegram / Минобороны РФ