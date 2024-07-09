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9 июля, 01:31

Boeing потерял колесо при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса

Reuters: Boeing компании United Airlines потерял колесо при взлёте в Лос-Анджелесе

Boeing 757-200. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Boeing 757-200. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines потерял колесо при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что у воздушного судна сломалось колесо основной стойки шасси. В этот момент на борту находились 174 пассажира и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Несмотря на оторванную часть, самолёт смог успешно приземлиться в Денвере.

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Это не первый инцидент такого рода с участием Boeing. В марте этот самолёт не смог выполнить запланированный рейс в Японию из Сан-Франциско из-за отлетевшего после взлёта колеса. Кстати, сама компания Boeing сейчас переживает не самые лучшие времена: её обвиняют в мошенничестве. Дело в отношении крупной корпорации возбудили после произошедших в 2018 и 2019 годах авиакатастроф, в результате которых погибло более 340 человек.

Оксана Попова
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