Boeing потерял колесо при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса

Сообщается, что у воздушного судна сломалось колесо основной стойки шасси. В этот момент на борту находились 174 пассажира и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Несмотря на оторванную часть, самолёт смог успешно приземлиться в Денвере.

Это не первый инцидент такого рода с участием Boeing. В марте этот самолёт не смог выполнить запланированный рейс в Японию из Сан-Франциско из-за отлетевшего после взлёта колеса. Кстати, сама компания Boeing сейчас переживает не самые лучшие времена: её обвиняют в мошенничестве. Дело в отношении крупной корпорации возбудили после произошедших в 2018 и 2019 годах авиакатастроф, в результате которых погибло более 340 человек.