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9 июля, 07:31

Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу

Ограничения на прилёты и вылеты из аэропортов в Астрахани и Волгограде, вводившиеся для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов, были сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

"В 09:35 МСК ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" два воздушных судна, летевших в Волгоград", — уточнил пресс-секретарь.

Кореняко добавил, что введённые меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

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Ранее руководство аэропорта в Астрахани ввело ограничения на прилёты и вылеты в связи после массированной атаки украинских БПЛА. Воздушный порт в Волгограде также недавно оказался временно закрыт из-за атаки на нефтебазу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Владимир Озеров
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