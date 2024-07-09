Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу

Ограничения на прилёты и вылеты из аэропортов в Астрахани и Волгограде, вводившиеся для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов, были сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

"В 09:35 МСК ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы "ушли" два воздушных судна, летевших в Волгоград", — уточнил пресс-секретарь.