Кремль пристально следит за саммитом НАТО, куда созвали лидеров 32 стран и Зеленского
Песков: Кремль будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
НАТО считает Россию врагом, поэтому Кремль намерен пристально следить за заявлениями и решениями на юбилейном саммите НАТО, который проходит 9–11 июля в Вашингтоне в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Максимально внимательно [собираемся следить]. Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает Россию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины", — объяснил представитель Кремля.
В связи с этим Россия будет самым внимательным образом анализировать риторику, переговоры и решения, которые будут "приниматься и фиксироваться на бумаге" по итогам саммита альянса в США, добавил Песков.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Известно, что в ходе него США собираются озвучить новые меры по укреплению украинской противовоздушной обороны. Киев, в свою очередь, надеется получить приглашение в альянс, однако в блоке ещё не решили, как опять пообещать Украине членство в НАТО. На саммит, помимо глав 32 государств-членов альянса, приедут: Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.