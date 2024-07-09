Кремль пристально следит за саммитом НАТО, куда созвали лидеров 32 стран и Зеленского

НАТО считает Россию врагом, поэтому Кремль намерен пристально следить за заявлениями и решениями на юбилейном саммите НАТО, который проходит 9–11 июля в Вашингтоне в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Максимально внимательно [собираемся следить]. Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает Россию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины", — объяснил представитель Кремля.

В связи с этим Россия будет самым внимательным образом анализировать риторику, переговоры и решения, которые будут "приниматься и фиксироваться на бумаге" по итогам саммита альянса в США, добавил Песков.