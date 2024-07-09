Моргенштерн* снова нарушил правила деятельности иноагента и попал на деньги

Московский суд приговорил рэпера Алишера Моргенштерна* к штрафу за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Так уточняется, на этот раз суд назначил артисту административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.