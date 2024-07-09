Моргенштерн* снова нарушил правила деятельности иноагента и попал на деньги
Суд Москвы оштрафовал Моргенштерна* за нарушение порядка деятельности иноагента
Рэпер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern*
Московский суд приговорил рэпера Алишера Моргенштерна* к штрафу за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Моргенштерн Алишер Тагирович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) рублей", — сказано в публикации.
Так уточняется, на этот раз суд назначил артисту административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
Напомним, что это не первые проблемы, которые возникли у Моргенштерна* с российским законодательством из-за несоблюдения правил к публичной деятельности иностранного агента. Так, в конце июня столичная прокуратура передала СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера за отказ от исполнения обязательств иноагента. По этой статье он может получить до двух лет тюремного срока. А на днях стало известно, что рэп-исполнитель может стать фигурантом ещё одного уголовного дела из-за наличия паспорта гражданина Израиля.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции России.