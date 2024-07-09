Алсу продаёт шикарные хоромы с сауной в центре Москвы за 300 млн

Алсу (Алсу Абрамова) на фоне развода с мужем Яном Абрамовым выставила на продажу пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в самом сердце российской столицы. Life.ru нашёл объявление.

Пятикомнатную квартиру за 299 миллионов рублей на Никитском бульваре, 15/16 Алсу подарили родители на 18-летие. Площадь этих хором составляет 247 квадратных метров. Там есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, кабинет с кладовой, гардероб и главная жемчужина жилища — сауна. Помещение обладает неоклассическим дизайном, а половина мебели внутри — антиквариат.