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9 июля, 11:26

Алсу продаёт шикарные хоромы с сауной в центре Москвы за 300 млн

Певица Алсу выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 300 млн

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Алсу (Алсу Абрамова) на фоне развода с мужем Яном Абрамовым выставила на продажу пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в самом сердце российской столицы. Life.ru нашёл объявление.

  • Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
    Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
  • Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
    Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
  • Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
    Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
  • Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
    Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
  • Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru
    Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru

Предполагаемая квартира Алсу на Никитском бульваре в Москве. Фото © Life.ru

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Пятикомнатную квартиру за 299 миллионов рублей на Никитском бульваре, 15/16 Алсу подарили родители на 18-летие. Площадь этих хором составляет 247 квадратных метров. Там есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, кабинет с кладовой, гардероб и главная жемчужина жилища — сауна. Помещение обладает неоклассическим дизайном, а половина мебели внутри — антиквариат.

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Напомним, что в мае Алсу приняла решение расстаться с Яном Абрамовым после 18 лет брака и подала на развод. У пары есть три общих ребёнка. Причиной разлада в семье, по данным некоторых источников, стала неверность супруга певицы, который изменял ей с Анастасией Решетовой. Сама Алсу также намекала на правдивость слухов об измене, однако ближний круг семьи отрицает вину Абрамова, который всеми силами пытается сохранить этот брак.

Владимир Озеров
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