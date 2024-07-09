Алсу продаёт шикарные хоромы с сауной в центре Москвы за 300 млн
Певица Алсу выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 300 млн
Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Алсу (Алсу Абрамова) на фоне развода с мужем Яном Абрамовым выставила на продажу пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в самом сердце российской столицы. Life.ru нашёл объявление.
Пятикомнатную квартиру за 299 миллионов рублей на Никитском бульваре, 15/16 Алсу подарили родители на 18-летие. Площадь этих хором составляет 247 квадратных метров. Там есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, кабинет с кладовой, гардероб и главная жемчужина жилища — сауна. Помещение обладает неоклассическим дизайном, а половина мебели внутри — антиквариат.
Напомним, что в мае Алсу приняла решение расстаться с Яном Абрамовым после 18 лет брака и подала на развод. У пары есть три общих ребёнка. Причиной разлада в семье, по данным некоторых источников, стала неверность супруга певицы, который изменял ей с Анастасией Решетовой. Сама Алсу также намекала на правдивость слухов об измене, однако ближний круг семьи отрицает вину Абрамова, который всеми силами пытается сохранить этот брак.