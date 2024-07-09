Госдума во втором чтении приняла дополнения в Налоговый кодекс РФ
Государственная дума Российской Федерации. Обложка © Life.ru
Законопроект о внесении дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе прогрессивной шкалы налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), был принят Государственной думой во втором чтении. Теперь ожидается, что парламентарии рассмотрят его в третьем чтении уже 10 июля.
Повышенный налог при годовых доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов — 18%, а тем, кто получает более 50 миллионов ежегодно, придётся платить по 22%. Впрочем, повышенная ставка будет применяться не ко всей сумме, а только к той, что превышает соответствующий порог.
Напомним, что российское Министерство финансов в конце мая предложило правительству пакет инициатив, которые позволят усовершенствовать отечественную налоговую систему. В частности, предлагается сохранить ставку налогообложения для россиян, зарабатывающих менее 200 тысяч рублей в месяц, тогда как для остальных будет введён ступенчатый налог в зависимости от уровня доходов. Кроме того, правительство планирует поднять налог на прибыль до уровня в 25% и учредить НДФЛ для предпринимателей, которые дробят свой бизнес на части. А вот малому бизнесу, бойцам СВО и их семьям предоставят многочисленные фискальные льготы. Кабмин уже одобрил предложенные изменения, они должны вступить в силу с 1 января следующего года.