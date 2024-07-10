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10 июля, 10:07

В Сочи загорелся Лазаревский районный суд

В Сочи загорелся Лазаревский районный суд на улице Победы. Кадры с места пожара публикует телеграм-канал SHOT.

По данным источника, едкое пламя распространилось уже на площади 600 квадратов. Огонь уже перекинулся на кровлю. Известно, что очаг возгорания находится на третьем мансардном этаже.

В Сочи загорелся Лазаревский районный суд. Видео © SHOT

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, который днём 9 июля охватил многоэтажный дом в Батайске Ростовской области. Там на площади 700 кв. метров горела кровля. В итоге часть крыши рухнула, огонь охватил квартиры на верхнем этаже. К счастью, обошлось без жертв: пожарные эвакуировали не только людей, но и спасли из горящего дома шиншиллу, хомяка, 4 котов и собаку.

Мэр Геленджика показал видео крупного лесного пожара в хуторе Джанхот
Мэр Геленджика показал видео крупного лесного пожара в хуторе Джанхот
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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