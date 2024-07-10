В Сочи загорелся Лазаревский районный суд
В Сочи загорелся Лазаревский районный суд на улице Победы. Кадры с места пожара публикует телеграм-канал SHOT.
По данным источника, едкое пламя распространилось уже на площади 600 квадратов. Огонь уже перекинулся на кровлю. Известно, что очаг возгорания находится на третьем мансардном этаже.
В Сочи загорелся Лазаревский районный суд. Видео © SHOT
Ранее Life.ru рассказывал о пожаре, который днём 9 июля охватил многоэтажный дом в Батайске Ростовской области. Там на площади 700 кв. метров горела кровля. В итоге часть крыши рухнула, огонь охватил квартиры на верхнем этаже. К счастью, обошлось без жертв: пожарные эвакуировали не только людей, но и спасли из горящего дома шиншиллу, хомяка, 4 котов и собаку.