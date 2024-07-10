В Сочи загорелся Лазаревский районный суд на улице Победы. Кадры с места пожара публикует телеграм-канал SHOT .

По данным источника, едкое пламя распространилось уже на площади 600 квадратов. Огонь уже перекинулся на кровлю. Известно, что очаг возгорания находится на третьем мансардном этаже.