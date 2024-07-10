Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Напомним, в начале июня правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. По словам президента РФ Владимира Путина, изменения позволят сделать налоговое бремя более справедливым. Согласно документу, для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. Если уровень дохода, превысив этот показатель, будет достигать значений до 5 млн рублей — налог составит 15%. От 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, а свыше 50 млн в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.