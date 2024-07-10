Трагическая случайность: Life.ru узнал детали жуткого крушения самолёта с семьёй в Татарстане

Семья, разбившаяся во время полёта на прогулочном самолёте в Татарстане, не планировала заранее воздушное путешествие, а в палаточном городке возле места, где произошла трагедия, остановилась по стечению обстоятельств. Об этом сообщает SHOT.







Как удалось узнать телеграм-каналу, семейство, летевшее в самолёте, приехало в Татарстан из Москвы. Они были в отпуске и направлялись в своём автомобиле в Самару, по пути сделав остановку около посёлка городского типа Камское Устье, где им и предложили полетать на самолёте и насладиться местными видами с высоты птичьего полёта.