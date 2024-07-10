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10 июля, 12:08

Трагическая случайность: Life.ru узнал детали жуткого крушения самолёта с семьёй в Татарстане

SHOT опубликовал список погибших в крушении самолёта в Татарстане

Семья, разбившаяся во время полёта на прогулочном самолёте в Татарстане, не планировала заранее воздушное путешествие, а в палаточном городке возле места, где произошла трагедия, остановилась по стечению обстоятельств. Об этом сообщает SHOT.

  • Пилот разбившегося самолёта Евгений Г. Фото © SHOT
    Пилот разбившегося самолёта Евгений Г. Фото © SHOT
  • Пассажирка разбившегося самолёта Виктория Ч. Фото © SHOT
    Пассажирка разбившегося самолёта Виктория Ч. Фото © SHOT
  • Пострадавший при крушении самолёта Дмитрий Ч. Фото © SHOT
    Пострадавший при крушении самолёта Дмитрий Ч. Фото © SHOT

Пилот разбившегося самолёта Евгений Г. Фото © SHOT

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Как удалось узнать телеграм-каналу, семейство, летевшее в самолёте, приехало в Татарстан из Москвы. Они были в отпуске и направлялись в своём автомобиле в Самару, по пути сделав остановку около посёлка городского типа Камское Устье, где им и предложили полетать на самолёте и насладиться местными видами с высоты птичьего полёта.

Жертвами аварии стали пилот Евгений Г. 1983 года рождения, Виктория Ч. 1977 года рождения и Василиса Ч. 2013 года рождения. Дмитрий Ч. чудом выжил в крушении и сейчас находится в реанимационном отделении Камско-Устьинской центральной районной больницы.

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Напомним, что о крушении легкомоторного самолёта для экскурсий Cessna 17 в Татарстане стало известно сегодня утром. На борту находились четверо человек, трое умерли при падении, в том числе несовершеннолетняя девочка. Life.ru публиковал фото с места катастрофы.

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SHOT

Юрий Лысенко
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