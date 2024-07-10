В Совфеде увидели попытку создать алиби в "вето" США на удары ВСУ по аэродромам России

Украина, адресуя США вопросы о возможности нанесения ударов по российской территории, обеспечивает Штатам алиби. Об этом заявил в беседе с "Лентой.ру" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя публичную просьбу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы к Вашингтону позволить бить по аэродромам в России дальнобойным американским оружием.

"Они просят это два с половиной года. Это такая игра. За счёт этих вопросов в мире создаётся неверное впечатление о том, что США якобы этого не делают. Задавая публично такие вопросы или предлагая какие-то такие вещи, украинская сторона тем самым даёт алиби американскому тоталитаризму. И создаёт впечатление, что американцы якобы запрещают украинцам наносить удары по российской территории", — объясняет Климов.