В Совфеде увидели попытку создать алиби в "вето" США на удары ВСУ по аэродромам России
Сенатор Климов: Украина делает США алиби, публично спрашивая об ударах по РФ
Украина, адресуя США вопросы о возможности нанесения ударов по российской территории, обеспечивает Штатам алиби. Об этом заявил в беседе с "Лентой.ру" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя публичную просьбу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы к Вашингтону позволить бить по аэродромам в России дальнобойным американским оружием.
"Они просят это два с половиной года. Это такая игра. За счёт этих вопросов в мире создаётся неверное впечатление о том, что США якобы этого не делают. Задавая публично такие вопросы или предлагая какие-то такие вещи, украинская сторона тем самым даёт алиби американскому тоталитаризму. И создаёт впечатление, что американцы якобы запрещают украинцам наносить удары по российской территории", — объясняет Климов.
Он подчеркнул, что ни один процесс, проходящий в украинском театре военных действий, не будет работать без стратегических решений со стороны руководства США.
Ранее ближайший соратник Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская делегация будет пытаться добиваться от США разрешения на нанесение ударов вглубь российской территории американским оружием на грядущем саммите НАТО в Вашингтоне. Несмотря на воинственный напор Киева, Штаты всё ещё не собираются снимать соответствующие ограничения на удары ВСУ, утверждали в Белом доме.
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