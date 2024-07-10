Путин обозначил срок восстановления повреждённых паводками домов

Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину проконтролировать, чтобы жильё, пострадавшее от паводков весной, было готово к заселению до начала холодов. Такое распоряжение российский лидер делегировал на совещании с правительством.

"Построим квартиры в Орске и построим индивидуальное жильё. И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить. Люди выбирают свой график. Территория, регион будут компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям", — отчитался министр перед президентом.