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10 июля, 14:12

Путин обозначил срок восстановления повреждённых паводками домов

Путин поручил Файзуллину к зиме восстановить повреждённые паводками дома

Весенний паводок в Оренбурге. Фото © Life.ru

Весенний паводок в Оренбурге. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину проконтролировать, чтобы жильё, пострадавшее от паводков весной, было готово к заселению до начала холодов. Такое распоряжение российский лидер делегировал на совещании с правительством.

Путин поинтересовался рабочими планами Файзуллина касательно восстановления домов до прихода первых заморозков.

"Построим квартиры в Орске и построим индивидуальное жильё. И будем контролировать дома, которые люди взялись сами строить. Люди выбирают свой график. Территория, регион будут компенсировать аренду квартир так, как сейчас это и производится по этим территориям", — отчитался министр перед президентом.

В ответ на это глава государства попросил Файзуллина лично курировать этот процесс и оказывать помощь на местах.

Мэр Орска, пострадавшего во время паводков, ушёл в отставку
Мэр Орска, пострадавшего во время паводков, ушёл в отставку

Напомним, весной 2024 года более чем в 30 регионах России — в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири — бушевали паводки. В результате стихийного бедствия было затоплено почти 30 тысяч жилых домов и более 16 тысяч дач, которые теперь предстоит восстановить властям. Жители, пострадавшие в этой ситуации, получили от государства в общей сложности 11 миллиардов рублей в качестве компенсаций.

Владимир Озеров
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