В Белоруссии продлили ставки ввозных таможенных пошлин для недружественных стран

Белоруссия продлила временные ставки ввозных таможенных пошлин для недружественных стран. Соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Александр Лукашенко 10 июля подписал Указ № 278, который предусматривает продление по 30 июня 2025 года действия Указа № 16 от 12 января 2024 года "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин", — говорится на сайте главы государства.

Как уточнила пресс-служба, в соответствии с документом был расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин.