Россиянам назвали прививки, о которых не стоит забывать во взрослой жизни

Прививки актуальны не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Врач-терапевт Анастасия Агаева в беседе с Ura.ru перечислила, какую вакцинацию нужно проводить для поддержки здоровья.

Важным станет привиться от вируса папилломы человека (ВПЧ). Делать укол рекомендуется до начала половой жизни, хотя он считается эффективным до 45 лет. Защита от вируса сохраняется пожизненно, дополнительные прививки не требуются.

Матерям в стадии беременности не стоит пренебрегать прививкой от коклюша. Также важно создать иммунитет против ветряной оспы и менингококковой инфекции.

Гепатит А может стать опасным для людей старше 50 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания печени. Вакцинация делится на две части с интервалом не менее шести месяцев. После первой дозы иммунитет сохраняется около пяти лет, после второй — пожизненно.

В летний период в городах и на отдыхе активизируются клещи, поэтому стоит обезопасить себя от клещевого энцефалита. Эта инфекция может привести к тяжёлым необратимым последствиям. Кроме того, не стоит забывать о вакцине от коронавируса. В особенности беременным, пожилым и людям с хроническими болезнями.