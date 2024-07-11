Работники массово отравились на птицефабрике в Марий Эл

Сотрудники массово отравились на одной из ведущих птицефабрик в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в своём телеграм-канале.

"Прокуратура Марий Эл в связи с поступившими сообщениями средств массовой информации об отравлении работников одной из крупных птицефабрик региона взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в тексте публикации.