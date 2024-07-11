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11 июля, 06:40

Работники массово отравились на птицефабрике в Марий Эл

Сотрудники массово отравились на одной из ведущих птицефабрик в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в своём телеграм-канале.

"Прокуратура Марий Эл в связи с поступившими сообщениями средств массовой информации об отравлении работников одной из крупных птицефабрик региона взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего", — сказано в тексте публикации.

Отмечается, что прокуратурой также обеспечено надзорное сопровождение соблюдения прав граждан на получение своевременной и качественной медицинской помощи.

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Пять детей и трое взрослых отравились угарным газом в Махачкале

Ранее в Туве с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали более 30 детей, вернувшихся с отдыха в лагере "Чагытай". Теперь специалисты проводят проверку продуктов и сырья для установления причин массового отравления. В больницы с этим диагнозом попали 46 детей и один воспитатель.

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Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Владимир Озеров
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