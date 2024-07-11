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11 июля, 07:21

Медведев приговорил Украину и НАТО к "исчезновению"

Медведев: Путь Украины в НАТО должен закончиться исчезновением и того, и другого

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

России необходимо сделать всё, чтобы "необратимый путь" Украины в НАТО, о котором было сказано в декларации альянса по итогам саммита в Вашингтоне, закончился либо исчезновением Незалежной, либо военного блока, а лучше — и того, и другого. Об этом в личном телеграм-канале заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги вчера заявили в вашингтонской Декларации Альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", — говорится в его посте.

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Напомним, что саммит альянса проводится в столице Штатов с 9 по 11 июля. Главной темой остаётся конфликт на Украине. При этом Киев давно рассчитывает получить приглашение в ряды членов НАТО, но получает лишь пространные и пафосные обещания. Так произошло и на этой встрече военной организации — пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО" был включён в итоговое коммюнике по итогам встречи. Когда именно наступит пресловутое "будущее", по устоявшейся традиции, неизвестно.

Юрий Лысенко
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