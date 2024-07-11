Медведев приговорил Украину и НАТО к "исчезновению"

России необходимо сделать всё, чтобы "необратимый путь" Украины в НАТО, о котором было сказано в декларации альянса по итогам саммита в Вашингтоне, закончился либо исчезновением Незалежной, либо военного блока, а лучше — и того, и другого. Об этом в личном телеграм-канале заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги вчера заявили в вашингтонской Декларации Альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", — говорится в его посте.