Медведев приговорил Украину и НАТО к "исчезновению"
Медведев: Путь Украины в НАТО должен закончиться исчезновением и того, и другого
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
России необходимо сделать всё, чтобы "необратимый путь" Украины в НАТО, о котором было сказано в декларации альянса по итогам саммита в Вашингтоне, закончился либо исчезновением Незалежной, либо военного блока, а лучше — и того, и другого. Об этом в личном телеграм-канале заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.
"Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Так наши враги вчера заявили в вашингтонской Декларации Альянса. Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", — говорится в его посте.
Напомним, что саммит альянса проводится в столице Штатов с 9 по 11 июля. Главной темой остаётся конфликт на Украине. При этом Киев давно рассчитывает получить приглашение в ряды членов НАТО, но получает лишь пространные и пафосные обещания. Так произошло и на этой встрече военной организации — пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО" был включён в итоговое коммюнике по итогам встречи. Когда именно наступит пресловутое "будущее", по устоявшейся традиции, неизвестно.