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11 июля, 10:05

Птицефабрику, на которой отравились 36 работников, на днях проверял Роспотребнадзор

Шестеро сотрудников птицефабрики в Марий Эл отравились салатом на работе. За четыре дня до массового отравления предприятие проверял Роспотребнадзор.

Птицефабрика "Акашевская", на которой произошло массовое отравление. Фото © "SHOT Проверка"

Птицефабрика "Акашевская", на которой произошло массовое отравление. Фото © "SHOT Проверка"

Как пишет "SHOT Проверка", массовое отравление работников произошло на крупной птицефабрике "Акашевская". Продукция производителя широко представлена в регионах Поволжья. Сотрудники предприятия отравились ещё 9 июля, а за четыре дня до этого Роспотребнадзор проводил на птицефабрике профилактические мероприятия. Ведомство выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

36 пострадавших госпитализированы с подозрением на стафилококковую инфекцию. Все отравившиеся работники съели салат в местной столовой. По всей видимости, блюдо было изготовлено с нарушением санитарных норм и технологических требований. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, работа столовой на предприятии приостановлена.

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Ранее в Туве с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали более 30 детей, вернувшихся с отдыха в лагере "Чагытай". Теперь специалисты проводят проверку продуктов и сырья для установления причин массового отравления. В больницы с этим диагнозом попали 46 детей и один воспитатель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Алексей Берковиц
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