Птицефабрику, на которой отравились 36 работников, на днях проверял Роспотребнадзор

Шестеро сотрудников птицефабрики в Марий Эл отравились салатом на работе. За четыре дня до массового отравления предприятие проверял Роспотребнадзор.

Птицефабрика "Акашевская", на которой произошло массовое отравление. Фото © "SHOT Проверка"

Как пишет "SHOT Проверка", массовое отравление работников произошло на крупной птицефабрике "Акашевская". Продукция производителя широко представлена в регионах Поволжья. Сотрудники предприятия отравились ещё 9 июля, а за четыре дня до этого Роспотребнадзор проводил на птицефабрике профилактические мероприятия. Ведомство выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.