Обвиняемый в гибели Бабаевой инструктор Малёв попросил прощения у её семьи

Обвиняемый в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой инструктор Игорь Малёв попросил прощения у родных журналистки. Извинения он принёс во время своего последнего слова на заседании Симферопольского районного суда.

"Свою вину признаю в полном объёме. Искренне понимаю душевное состояние родственников потерпевшей стороны. Прошу прощения у супруга, родителей, близких, родственников Светланы", — сказал Малёв, его слова передаёт РИА "Новости".