Обвиняемый в гибели Бабаевой инструктор Малёв попросил прощения у её семьи
Экс-руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева. Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Обвиняемый в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой инструктор Игорь Малёв попросил прощения у родных журналистки. Извинения он принёс во время своего последнего слова на заседании Симферопольского районного суда.
"Свою вину признаю в полном объёме. Искренне понимаю душевное состояние родственников потерпевшей стороны. Прошу прощения у супруга, родителей, близких, родственников Светланы", — сказал Малёв, его слова передаёт РИА "Новости".
Он заявил, что сожалеет о случившимся и раскаивается, а также добавил, что злого умысла не имел, а лишь хотел подготовить журналистку действовать в экстренных ситуациях.
Напомним, Светлана Бабаева погибла в 2022 году на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. Следствие считает, что во время учений инструктор Малёв, нарушив правила безопасности, выстрелил в землю. Пуля разделилась на две части, она из которых прилетела в шею журналистки. Она скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".