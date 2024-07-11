40 миллиардов евро, которые страны НАТО планируют выделить на помощь Украине, никак не повлияют на ситуацию на поле боя и не смогут спасти плачевное состояние Киева. Такое мнение выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Он напомнил, что в 2024 году Украина уже получала подарок от США в размере 60 миллиардов долларов. При этом никаких успехов на поле боя после вложения Байдена в Зеленского замечено не было. По мнению Литовкина, на данный момент 90 процентов выделенных денег от НАТО также пойдут на развитие военно-промышленного комплекса тех стран, что занимались распределением этих средств.