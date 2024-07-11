Военный эксперт объяснил, кому на самом деле помогут 40 млрд евро от НАТО — и это точно не Украина
Эксперт Литовкин: Новое финансирование Украины не изменит ситуацию на поле боя
40 миллиардов евро, которые страны НАТО планируют выделить на помощь Украине, никак не повлияют на ситуацию на поле боя и не смогут спасти плачевное состояние Киева. Такое мнение выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.
"Если смотреть на ситуацию объективно, то за этот год российские Вооружённые силы значительно продвинулись относительно предыдущих позиций. Поэтому количество выделенных денег Украине на поле боя не влияет напрямую. Значит, и 40 млрд евро учитывать не стоит", — объяснил Литовкин в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Он напомнил, что в 2024 году Украина уже получала подарок от США в размере 60 миллиардов долларов. При этом никаких успехов на поле боя после вложения Байдена в Зеленского замечено не было. По мнению Литовкина, на данный момент 90 процентов выделенных денег от НАТО также пойдут на развитие военно-промышленного комплекса тех стран, что занимались распределением этих средств.
Напомним, ранее в Белом доме подтвердили выделение очередных миллиардов евро Киеву cтранами НАТО. Ожидается, что новые значительные меры поддержки Украины приблизят Украину к НАТО и одновременно заложат основу для "усиления способности Украины защищаться от российской агрессии". В итоге на саммите НАТО договорились, сколько денег выделят Киеву в следующем году. На оборонные нужды уйдёт 40 млрд евро.