Киевскому военному заводу "Артём" предрекли смерть после ударов Армии РФ
Эксперт Матвийчук: Украинский завод "Артём" вряд ли оживёт после ударов ВС РФ
После недавнего удара Армии России киевский военный завод "Артём" может и не ожить, предупредил в эфире радио "Комсомольская правда" военный эксперт Анатолий Матвийчук.
"Это один из их основных заводов ВПК. Несколько раз по нему били. Но он всё оживал. Думаю, что после этого удара он вряд ли оживёт. Там много заводов, которые позиционируются как гражданские объекты. Но они производят по лицензиям Англии и беспилотные дроны, и беспилотные морские дроны", — пояснил Матвийчук, уточнив, что оценивает прилёты по ним как удар возмездия за все террористические действия против РФ.
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Напомним, поздним утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В частности, их слышали в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве. В столице Незалежной, например, взрыв зафиксировали в районе военного завода "Артём".
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