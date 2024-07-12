ГА ООН одобрила резолюцию с требованием к РФ вывести войска с территории ЗАЭС

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект украинской резолюции с требованием к России вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции.

За документ проголосовало 99 из 192 стран. Против выступили Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Россия, Никарагуа и Сирия, пишет ТАСС. Воздержалось 60 государств, включая Китай, Армению, Саудовскую Аравию и других.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский считает резолюцию политизированным проектом, способным лишь подбодрить сторонников "партии войны". Стоит отметить, что резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер и не обладают юридически обязывающей силой как решения Совбеза ООН.

При этом в резолюции не призывают Киев перестать атаковать ЗАЭС беспилотниками. Полянский на заседании продемонстрировал обломки одного из дронов, атаковавшего станцию в апреле. Также дипломат обратил внимание, что Украина постоянно нарушает один из принципов обеспечения ядерной безопасности, которые сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.