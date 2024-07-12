Психолог назвала домашние способы избавиться от синдрома стервозного лица

Синдром стервозного лица может стать настоящей проблемой в отношениях с окружающими людьми, обратила внимание психолог Ольга Романив. По её словам, полностью избавиться от этого можно только в кресле грамотного косметолога.

Среди ключевых признаков синдрома стервозного лица выявляют: опущенные уголки рта, межбровную складку, взгляд исподлобья и низкое расположение бровей. Из-за этого можно выглядеть со стороны довольно враждебно, даже если настрой ваш вполне миролюбив.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист дала несколько советов, которые позволят минимизировать проблему в домашних условиях. В частности, поможет массаж лица, который расслабит зажатые мышцы и снимет определённые зажимы. Но его нужно делать на постоянной основе.

Также важно следить за мимикой, стараясь почаще поднимать опущенные уголки рта вверх, когда хотите продемонстрировать приветливость. Психолог советует отказаться от привычки постоянно сводить брови, а также прищуривать глаза, что придаёт лицу хищное выражение.

Не стоит забывать и о позе перед зеркалом. Одно дело — это "смеющиеся" морщинки у глаз, говорящие о весёлом нраве, и совсем другое — скорбная межбровка или опущенные уголки рта, свидетельствующие о том, что вам явно не хватало радостных моментов.