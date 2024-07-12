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12 июля, 01:41

Обнаружены удивительные свойства грибов бороться с онкологией

Учёные УрФУ обнаружили способность трутовых грибов бороться с раком

Растущие на деревьях трутовые грибы могут способствовать подавлению раковых клеток, выяснили сотрудники Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии, проводившие исследования совместно с коллегами из лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма из Университета Внутренней Монголии в Китае. Об этом пишет Ura.ru.

Оказалось, что грибы обладают антиоксидантными свойствами и способны подавлять развитие раковых клеток. Они содержат терпеноиды и стероиды — соединения, известные своими многофункциональными свойствами и биологической активностью. Трутовые грибы имеют ряд аналогичных свойств, присущих грибам рейши (ганодерма блестящая), которые используются в традиционной медицине Китая, Японии и Кореи, рассказал доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.

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По словам исследователя, грибы в целом обладают рядом уникальных молекул, которые невозможно сейчас даже воссоздать в лабораторных условиях.

Помочь в борьбе с онкологией способны также белые грибы и шампиньоны, выяснили ранее учёные из португальских университетов Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору. Микро-РНК белых грибов содержат уникальные элементы BEDA и BEDB, а шампиньоны — ABIA, которые проявили способность подавлять жизнеспособность раковых клеток.

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А вот заработать рак с помощью чайных пакетиков вряд ли выйдет. Такой вид напитка представляет угрозу не больше, чем любой другой продукт в пластиковой упаковке.

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Freepik

Артур Лапсаков
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