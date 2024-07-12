Маск: Провал Байдена на публике "отдаёт закатом цивилизации"
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photosince
Провал Джо Байдена на публике отдаёт "закатом цивилизации", считает американский миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал мнение блогера в X, удивившегося, как такой человек вообще мог стать президентом США.
"Повеяло закатом цивилизации", — написал предприниматель.
Напомним, выступая на саммите НАТО, Джо Байден решил представить собравшимся Владимира Зеленского, но ошибся и позвал на трибуну "президента Украины" Владимира Путина. Политик сразу попытался оправдаться тем, что хотел пообещать победить российского лидера. Как писал Bloomberg, очередная оговорка усилила опасения по поводу ментальных способностей президента Штатов.