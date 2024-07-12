"Должны сказать спасибо": Глава МИД Литвы высказался об ударах Украины по России

"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы. — Прим. Life.ru) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил министр.