"Должны сказать спасибо": Глава МИД Литвы высказался об ударах Украины по России
Глава МИД Литвы призвал поблагодарить Киев за стремление бить по России
Желание Киева наносить удары вглубь территории России должно поощряться. Такое сообщение опубликовал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.
"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы. — Прим. Life.ru) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — отметил министр.
Недавно некоторые западные страны одобрили желание Украины бить по территории РФ иностранным оружием. Тайное разрешение на эти действия дал даже президент США Джо Байден. Помимо того, Британия дала добро на использование своего оружия против России.
ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis