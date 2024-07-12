"Имена детей забываю": Демократ нашёл нелепое оправдание "перлам" Байдена на саммите НАТО
Глава Демократического комитета США Харрисон нашёл оправдание оговоркам Байдена
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Глава Демократического комитета США Джейми Харрисон попросил не набрасываться на американского лидера Джо Байдена из-за его ошибок на саммите НАТО. Оговоркам 81-летнего главы государства он нашёл достаточно нелепое оправдание.
"Не важно, запнулся ли Байден где-то или оговорился. Да я сам иногда забываю имена своих детей от усталости. Поэтому нам надо остановиться. Давайте не будем придираться и сфокусируемся на дальнейшей работе", — отметил Харрисон в эфире MSNBC.
Тем временем в Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена. Заместитель пресс-секретаря администрации президента США Эндрю Бейтс акцентировал внимание на внешнеполитической составляющей выступления.
"Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош", — отметил он в соцсети Х.
Как сообщал Life.ru, во время выступления перед лидерами стран НАТО на саммите Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, что хотел сказать, что намерен победить Путина. Кроме того, Байден оговорился, делая комплимент вице-президенту Камале Харриc. Глава Белого дома назвал её Дональдом Трампом.