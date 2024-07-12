"Имена детей забываю": Демократ нашёл нелепое оправдание "перлам" Байдена на саммите НАТО

Глава Демократического комитета США Джейми Харрисон попросил не набрасываться на американского лидера Джо Байдена из-за его ошибок на саммите НАТО. Оговоркам 81-летнего главы государства он нашёл достаточно нелепое оправдание.

"Не важно, запнулся ли Байден где-то или оговорился. Да я сам иногда забываю имена своих детей от усталости. Поэтому нам надо остановиться. Давайте не будем придираться и сфокусируемся на дальнейшей работе", — отметил Харрисон в эфире MSNBC.

Тем временем в Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена. Заместитель пресс-секретаря администрации президента США Эндрю Бейтс акцентировал внимание на внешнеполитической составляющей выступления.

"Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош", — отметил он в соцсети Х.