Домашний вентилятор убил хозяйку московской квартиры, её муж госпитализирован
В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку
В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку, которая прилегла отдохнуть на кровати рядом. По данным SHOT, пожар произошёл в доме № 7 по улице Скульптора Мухиной. Внутри также находился 66-летний супруг погибшей, его удалось спасти из полыхающей квартиры. Мужчину госпитализировали.
Прокуратура начала проверку. Точная причина пожара будет установлена пожарно-технической экспертизой.
Квартира в Москве, загоревшаяся из-за вентилятора. Фото © SHOT
Квартира в Москве, загоревшаяся из-за вентилятора. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Ранее три человека, в том числе подросток, погибли при пожаре в жилом вагончике в районе Анапы. Возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что причиной трагедии стало короткое замыкание.
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