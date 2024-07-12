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12 июля, 11:38

Домашний вентилятор убил хозяйку московской квартиры, её муж госпитализирован

В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку

В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку, которая прилегла отдохнуть на кровати рядом. По данным SHOT, пожар произошёл в доме № 7 по улице Скульптора Мухиной. Внутри также находился 66-летний супруг погибшей, его удалось спасти из полыхающей квартиры. Мужчину госпитализировали.

Прокуратура начала проверку. Точная причина пожара будет установлена пожарно-технической экспертизой.

Квартира в Москве, загоревшаяся из-за вентилятора. Фото © SHOT

Квартира в Москве, загоревшаяся из-за вентилятора. Фото © SHOT

Квартира в Москве, загоревшаяся из-за вентилятора. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Квартира в Москве, загоревшаяся из-за вентилятора. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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Ранее три человека, в том числе подросток, погибли при пожаре в жилом вагончике в районе Анапы. Возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что причиной трагедии стало короткое замыкание.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bouybin

Матвей Константинов
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