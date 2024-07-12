Домашний вентилятор убил хозяйку московской квартиры, её муж госпитализирован

В Москве вентилятор загорелся и сжёг 76-летнюю пенсионерку, которая прилегла отдохнуть на кровати рядом. По данным SHOT, пожар произошёл в доме № 7 по улице Скульптора Мухиной. Внутри также находился 66-летний супруг погибшей, его удалось спасти из полыхающей квартиры. Мужчину госпитализировали.