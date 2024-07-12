Корчила рожицы: В поведении премьера Италии на саммите НАТО заметили странности
Профайлер Давыдов: Корчившая рожицы Мелони презирает происходящее на саммите НАТО
В соцсетях распространяется видео, где премьер-министр Италии Джорджия Мелони закатывает глаза и корчит рожицы сразу после того, как объявили выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне. Профайлер Денис Давыдов считает, что своим поведением итальянский политик выражала своё презрение к мероприятию. Эксперт привёл цитату Уильяма Шекспира, которая, по его мнению, идеально отражает данную ситуацию.
Премьер Италии Мелони корчит рожицы на саммите НАТО. Видео © Telegram / bye_biden
"Увидев на видео, как Мелони корчит рожицы, известная цитата Шекспира сама собой адаптировалась под ситуацию: "В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей". Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью — она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла — и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз", — сказал Давыдов в беседе с News.ru.
Американские СМИ, в свою очередь, сообщают, что так Мелони отреагировала не на выступление Зеленского, а на задержку старта саммита из-за президента США Джо Байдена.
А во время выступления на саммите НАТО Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, будто хотел сказать, что намерен победить Путина. Отдельно здесь интересна реакция Владимира Зеленского, стоявшего в тот момент рядом. Life.ru попросил физиогномиста проанализировать его эмоции.
Кадр из видео Telegram / bye_biden