Корчила рожицы: В поведении премьера Италии на саммите НАТО заметили странности

В соцсетях распространяется видео, где премьер-министр Италии Джорджия Мелони закатывает глаза и корчит рожицы сразу после того, как объявили выступление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне. Профайлер Денис Давыдов считает, что своим поведением итальянский политик выражала своё презрение к мероприятию. Эксперт привёл цитату Уильяма Шекспира, которая, по его мнению, идеально отражает данную ситуацию.

Премьер Италии Мелони корчит рожицы на саммите НАТО. Видео © Telegram / bye_biden

"Увидев на видео, как Мелони корчит рожицы, известная цитата Шекспира сама собой адаптировалась под ситуацию: "В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей". Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью — она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла — и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз", — сказал Давыдов в беседе с News.ru.

Американские СМИ, в свою очередь, сообщают, что так Мелони отреагировала не на выступление Зеленского, а на задержку старта саммита из-за президента США Джо Байдена.