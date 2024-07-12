Верующим рассказали, что молитвой можно повлиять на итог Страшного суда

Существует мнение, что душу покойного можно вызволить из ада с помощью молитв. Это не так, однако в первые сорок дней, пока Господь принимает решение о дальнейшей судьбе человека, можно искренне молиться за почившего, надеясь на прощение грешника.

Как пишет ИА "Кулик" со ссылкой на канал "Торжество православия", бывает, что человек при жизни не успел раскаяться за свои грехи и исповедаться. В таких случаях помимо искренней молитвы можно также заказать отпевание и панихиду. Главное — обращаться к Богу искренне.

"Старайтесь и разумом, и сердцем понимать каждое прочитанное слово. Если вы пока неопытны, не спешите — читайте молитву медленно и вдумчиво. Важно также понимать, кому и для какой цели вы молитесь", — говорится в публикации.