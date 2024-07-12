"Такие вещи надо пресекать": Иншаков жёстко высказался о трюке с падением лошади на съёмках
Каскадёр Иншаков: Трюк с падением лошади на съёмках был смертельно опасен
Александр Иншаков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Трюк с падением лошади на съёмках фильма "Мой любимый чемпион" был смертельно опасен. Об этом заявил президент Гильдии каскадёров Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков в беседе с "Москвой 24". Данный элемент называется подсечка и требует длительной подготовки, пояснил эксперт.
"Мы заставили наших ребят учить лошадей делать завал. Причём она падала сама, ей не надо было помогать. По договорённости со всадником лошадь по команде падала в нужном направлении без последствий и для себя, и для всадника. А то, что вы видели, — это смертельно опасная история, такие вещи надо пресекать", — подчеркнул Иншаков.
Напомним, что во время съёмок фильма "Мой любимый чемпион" случилось очень небезопасное падение коня. Зоозащитники подняли тревогу из-за жестокого обращения с животным. Отмечалось, что ради красивого падения лошади специально связали ноги. Режиссёр же заявил, что конь был подготовлен.