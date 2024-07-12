"Все его любили": Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим и добрым

Бортпроводник Максим Лукманов, погибший в результате крушения самолёта Sukhoi Superjet в Подмосковье, был хорошим и добрым парнем. Об этом рассказал его коллега Игорь Смирнов.

"Парень был хороший, в работе аккуратный, с коллегами добрый в отношении, все его любили", — сказал он в беседе с 360.ru.

Смирнов добавил, что по большей части виделся с Лукмановым только по работе.