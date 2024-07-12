"Все его любили": Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим и добрым
Коллега погибшего в Подмосковье бортпроводника назвал его хорошим и добрым
Место падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Обложка © Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев
Бортпроводник Максим Лукманов, погибший в результате крушения самолёта Sukhoi Superjet в Подмосковье, был хорошим и добрым парнем. Об этом рассказал его коллега Игорь Смирнов.
"Парень был хороший, в работе аккуратный, с коллегами добрый в отношении, все его любили", — сказал он в беседе с 360.ru.
Смирнов добавил, что по большей части виделся с Лукмановым только по работе.
Напомним, 12 июля в Московской области разбился Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Известно, что самолёт принадлежал "Газпромавиа", его первый полёт состоялся 16 декабря 2014 года. Расследованием трагедии займутся МАК и специалисты Росавиации. По данным Life.ru, причиной ЧП мог стать отказ двигателя.