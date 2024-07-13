"Будем в одной команде": Трамп пригласил Байдена вместе пройти когнитивный тест
Трамп пригласил Байдена вместе с ним пройти тест на умственные способности
Американскому лидеру Джо Байдену стоит пройти тест на когнитивные способности. О необходимости данной меры на странице в социальной сети Truth Socia заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
"Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде", — сообщил Трамп.
Как считает экс-глава США, кроме Байдена тест на когнитивные способности должны пройти и все остальные кандидаты.
То, что американский лидер Джо Байден страдает серьёзными проблемами со здоровьем, уже ни у кого не вызывает сомнений. Особенно очевидным является нарушение его когнитивных способностей. Некоторые специалисты считают, что Байден может страдать тяжёлым нейрокогнитивным дефектом — из-за этого, например, он путает события прошлого. Однако в Белом доме всячески выгораживают шефа и утверждают, что он абсолютно здоров.
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