"Будем в одной команде": Трамп пригласил Байдена вместе пройти когнитивный тест

Американскому лидеру Джо Байдену стоит пройти тест на когнитивные способности. О необходимости данной меры на странице в социальной сети Truth Socia заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде", — сообщил Трамп.