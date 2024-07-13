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13 июля, 06:22

Готовят к худшему: Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о состоянии Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не приехала на королевский турнир из-за химиотерапии

Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstoclk / FOTODOM / Isaaack

Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstoclk / FOTODOM / Isaaack

Кейт Миддлтон, которая длительное время продолжает бороться с раком, пропустит соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.

"Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч", — говорится в заявлении.

К слову, на соревнованиях будет выступать её супруг, принц Уэльский Уильям. Состояние Кейт не уточняется, однако, как пишет Super, публика обратила внимание, что дворец употребляет слова вроде "рак" и "химиотерапия" с меньшей осторожностью, а значит, королевская семья готовит подданных к печальным новостям.

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Напомним, несмотря не тревожные слухи, недавно Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике. Её заметили на параде в честь дня рождения Карла III. Изначально принцесса планировала пропустить мероприятие, но всё же нашла силы.

Матвей Константинов
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