Готовят к худшему: Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о состоянии Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая длительное время продолжает бороться с раком, пропустит соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.

"Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч", — говорится в заявлении.

К слову, на соревнованиях будет выступать её супруг, принц Уэльский Уильям. Состояние Кейт не уточняется, однако, как пишет Super, публика обратила внимание, что дворец употребляет слова вроде "рак" и "химиотерапия" с меньшей осторожностью, а значит, королевская семья готовит подданных к печальным новостям.