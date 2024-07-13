Готовят к худшему: Кенсингтонский дворец сделал тревожное заявление о состоянии Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон не приехала на королевский турнир из-за химиотерапии
Кейт Миддлтон. Обложка © Shutterstoclk / FOTODOM / Isaaack
Кейт Миддлтон, которая длительное время продолжает бороться с раком, пропустит соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.
"Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч", — говорится в заявлении.
К слову, на соревнованиях будет выступать её супруг, принц Уэльский Уильям. Состояние Кейт не уточняется, однако, как пишет Super, публика обратила внимание, что дворец употребляет слова вроде "рак" и "химиотерапия" с меньшей осторожностью, а значит, королевская семья готовит подданных к печальным новостям.
Напомним, несмотря не тревожные слухи, недавно Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике. Её заметили на параде в честь дня рождения Карла III. Изначально принцесса планировала пропустить мероприятие, но всё же нашла силы.