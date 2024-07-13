Стала известна судьба кота Сергея, которого "уволили" из магазина в Зеленоградске

Напомним, в течение нескольких лет пушистик числился сотрудником продуктового магазина в Зеленоградске — знаменитом "кошачьем" городе в Калининградской области. Попал он туда зимой — четвероногий зашёл в здание погреться, где его затем приютили сотрудники. Там ему оборудовали собственное место, и вскоре Сергей стал местной знаменитостью. В 2022 году его даже наградили званием "сотрудник года". Однако в январе 2024 года на магазин поступила анонимная жалоба в Роспотребнадзор, после чего кота пришлось "уволить". Возмущённые местные жители оставили более 500 подписей за то, чтобы вернуть всеобщего любимца на рабочее место.