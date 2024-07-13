Стала известна судьба кота Сергея, которого "уволили" из магазина в Зеленоградске
Кот Сергей, которого уволили из магазина в Зеленоградске, вышел на пенсию
Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Обложка © Telegram / "SHOT Проверка"
Кот Сергей из Зеленоградска Калининградской области, которого "уволили" из магазина из-за жалобы в Роспотребнадзор, вышел на пенсию. Об этом сообщает "Лента.ру".
Кот Сергей в одном из магазинов Зеленоградска. Видео © VK / y_marketshop39
Напомним, в течение нескольких лет пушистик числился сотрудником продуктового магазина в Зеленоградске — знаменитом "кошачьем" городе в Калининградской области. Попал он туда зимой — четвероногий зашёл в здание погреться, где его затем приютили сотрудники. Там ему оборудовали собственное место, и вскоре Сергей стал местной знаменитостью. В 2022 году его даже наградили званием "сотрудник года". Однако в январе 2024 года на магазин поступила анонимная жалоба в Роспотребнадзор, после чего кота пришлось "уволить". Возмущённые местные жители оставили более 500 подписей за то, чтобы вернуть всеобщего любимца на рабочее место.
После чудесного спасения кот Сергей некоторое время пробыл в магазине, а затем "вышел на пенсию". Сейчас он проживает в доме одной из своих коллег. Отчасти переезд усатого связан с резко возросшей популярностью — туристы часто тревожили кота, желая погладить. В новом доме ему намного спокойнее.
Напомним, об "увольнении" кота Сергея из магазина в Калининградской области стало известно в начале января. Оказалось, что в Роспотребнадзор на хвостатого пожаловался один из покупателей, после чего владельцу торговой точки пришло уведомление с требованием убрать животное. На защиту своего "коллеги" встал кот Франц из правительства Петербурга, который предложил ему рабочее место.