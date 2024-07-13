Премьер Греции Мицотакис отказался обсуждать состояние Байдена на саммите НАТО

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался обсуждать состояние президента США Джо Байдена во время интервью CNN. Текст беседы публикует пресс-служба политика.

Ведущая напомнила, что Мицотакис знает Байдена много лет, и спросила, замечал ли он явные изменения в состоянии американского лидера, а также понимает ли высказываемые по этому поводу опасения. На это премьер-министр заявил, что "по понятным причинам" не собирается обсуждать данную тему.

"Президент Байден присутствовал на всех встречах НАТО, он всегда там был. Он красноречиво говорил по важным вопросам", — сказал Мицотакис.

По его словам, у него была возможность лично пообщаться с Байденом на саммите, однако этому помешал недостаток времени. Тем не менее американский лидер "был приветливым и очень интересным". Что касается скандальной оговорки — когда глава Белого дома позвал на сцену "президента Украины Владимира Путина", — то премьер Греции отсутствовал в зале и в целом не помнит "ни одной" ошибки.

"Но, как известно, на публичных мероприятиях иногда случаются такие вещи", — подчеркнул греческий премьер.