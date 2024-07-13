ВС России оказывают давление на ВСУ с южных и северных направлений, на данный момент перед ними стоит задача полностью освободить Донецкую Народную Республику. Об этом рассказал военный эксперт, доктор исторических наук, член экспертного совета движения "Сильная Россия" Александр Черёмин. Именно на данном участке фронта в данный момент разворачивается основная борьба.

"Освобождение центра в Урожайном <...> указывает на то, что и буряты, и морпехи-тихоокеанцы, и спецвойска очень успешно продвигаются на этом направлении, которое ещё в том году было ключевым непосредственно для украинской стороны и наёмников", — сказал он в беседе с 360.ru.

Продвижение ВС России наблюдается и в Старомайорском, которое, между прочим, на картах Генштаба ВСУ уже отмечено как потерянное. Бои там носят затяжной характер. А говоря о боевых действиях в районе Волчанска и других частях Харьковской области, эксперт отметил, что это показывает успех ВС РФ. Локальные бои в нашу пользу разворачиваются и в Запорожской области.

Горячо и на Времьевском выступе, куда ВСУ до сих пор перебрасывают соединения, вновь и вновь пытаясь контратаковать. Так, на рубеже Новодонецкое – Новомайорское украинские морпехи под прикрытием плотного огня артиллерии "накатывают" на позиции ВС РФ. У противника вышло занять всего несколько домов на северо-востоке Новомайорского, а в Новодонецком для ВСУ сложилась плачевная ситуация.

"Контратаки ВСУ не приносят никакого результата. Всё село под контролем Вооружённых сил России. Тем не менее ВСУ собирают резервы морской пехоты. <…> Что касается Старомайорского и Урожайного, там ситуация несколько лучше для Вооружённых сил РФ. Наши наступают, занимают дом за домом в Урожайном", — добавил военный эксперт Антон Лиманов.