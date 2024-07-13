"Стал совсем другим": Такер Карлсон жёстко прошёлся по Байдену

Известный американский журналист Такер Карлсон удивился тому, что сейчас многие поражаются проблемам с когнитивными способностями у президента США Джо Байдена. По его словам, информация об этом была известна ещё несколько лет назад.

Как рассказал Карлсон, он лично знаком с нынешним американским лидером и наблюдал за ним свыше 30 лет. А в 2019 году, когда Байден объявил о своём желании баллотироваться в президенты в четвёртый раз, журналист был поражён переменами в нём.

"Я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил в четвёртый раз баллотироваться в президенты. Я тогда подумал: "Это не тот парень, которого я знаю. Он стал совсем другим!" — отметил Карлсон на своём сайте.

Он также напомнил, что сестра Байдена жаловалась на ухудшение умственных способностей брата и ещё в 2019 году выступала против его участия в выборах.