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13 июля, 11:35

"Стал совсем другим": Такер Карлсон жёстко прошёлся по Байдену

Журналист Карлсон: Давно всем известно о когнитивных проблемах Байдена

Такер Карлсон и Джо Байден. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH, Carlos Osorio

Такер Карлсон и Джо Байден. Обложка © ТАСС / LUKAS COCH, Carlos Osorio

Известный американский журналист Такер Карлсон удивился тому, что сейчас многие поражаются проблемам с когнитивными способностями у президента США Джо Байдена. По его словам, информация об этом была известна ещё несколько лет назад.

Как рассказал Карлсон, он лично знаком с нынешним американским лидером и наблюдал за ним свыше 30 лет. А в 2019 году, когда Байден объявил о своём желании баллотироваться в президенты в четвёртый раз, журналист был поражён переменами в нём.

"Я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил в четвёртый раз баллотироваться в президенты. Я тогда подумал: "Это не тот парень, которого я знаю. Он стал совсем другим!" — отметил Карлсон на своём сайте.

Он также напомнил, что сестра Байдена жаловалась на ухудшение умственных способностей брата и ещё в 2019 году выступала против его участия в выборах.

Ранее ошибка 81-летнего Байдена на саммите НАТО, где он перепутал Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, вызвала серьёзные опасения по поводу его умственных способностей. Инцидент усилил насмешки в Интернете и поставил под угрозу его предвыборную кампанию. Такие критические ошибки подрывают доверие к Байдену и могут оказать негативное влияние на его политическое будущее.

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Наталья Исакова
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