Путин подписал закон, обязывающий парламентариев согласовывать поездки за рубеж
Депутаты и сенаторы теперь должны согласовывать все свои поездки за пределы территории России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
При несогласованном пересечении границы парламентарием его полномочия могут быть прекращены по решению соответствующей палаты Федерального Собрания. В качестве исключения выступают служебные командировки.
Новые меры призваны минимизировать иностранные угрозы России и укрепить гарантии защиты парламентариев от преследования. Уточняется, что изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Ранее Life.ru рассказывал, что комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который обязывает парламентариев согласовывать поездки за рубеж. До этого законопроект одобрила Госдума.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев