Путин подписал закон, обязывающий парламентариев согласовывать поездки за рубеж

Депутаты и сенаторы теперь должны согласовывать все свои поездки за пределы территории России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

При несогласованном пересечении границы парламентарием его полномочия могут быть прекращены по решению соответствующей палаты Федерального Собрания. В качестве исключения выступают служебные командировки.