"Относились как к людям второго сорта": Тренеры разнесли организаторов Кубка Америки в США

На организаторов Кубка Америки в США обрушился шквал критики от главных тренеров сборных. Сначала наставник команды Уругвая Марсело Бьелса обвинил их в низком качестве полей и тренировочных баз.

"Они говорят, что судьи хорошие, поля в порядке, и всё это враньё. Они проводят пресс-конференции, чтобы сказать: "Нет, поле в порядке", а вы видите, что поля ужасны, а затем они говорят: "Нет, тренировочные поля тоже в порядке", а вы видите, что Боливия даже не тренируется", — приводит слова специалиста The Athletic.

Проблемы организации турнира стали особенно заметны после того, как 11 июля уругвайские футболисты вступили в драку с колумбийскими болельщиками по окончании матча полуфинала. Со слов одного из игроков команды Хосе Хименеса, рядом не было "ни одного полицейского" для того, чтобы мирно уладить ситуацию. Бьелса посетовал на уровень безопасности в Штатах.

Затем к нему присоединился американский наставник сборной Канады Джесси Марш. Во время пресс-конференции он пожаловался на судейство и расизм, назвав организацию турнира непрофессиональной.

"На мой взгляд, этот турнир не был профессиональным. Слишком много пробелов. Это и отношение, и в целом общий опыт с точки зрения наблюдения день за днем <...> Наших игроков оскорбляли на расовой почве как в жизни, так и в социальных сетях. К нам относились как к гражданам второго сорта", — цитирует Марша Sportsnet.