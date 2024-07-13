Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 18:51

На Украине готовятся к "генеральному сражению" с Россией уже этим летом

Экс-полковник СБУ: Генеральное сражение на Украине будет в августе-сентябре

В зоне СВО в конце лета может произойти "генеральное сражение". Таким предположением поделился бывший полковник СБУ Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом "ПолитЭксперт".

"Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", — сказал экс-полковник Службы безопасности Украины.

Он отметил, что битва должна определить итоги конфликта, а также положение сторон на возможных переговорах. При этом Стариков подчеркнул, что время играет на стороне РФ.

"Не выживут": В США раскрыли неутешительную участь обещанных Киеву истребителей F-16
"Не выживут": В США раскрыли неутешительную участь обещанных Киеву истребителей F-16

Тем временем положение украинских военных ухудшается с каждым днём. Это признают и киевские власти. По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова*, российские войска стремительно прогибают линию фронта, а проблемы ВСУ обостряются с каждым днём. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский также отмечал, что ситуация складывается не в пользу Незалежной сразу на нескольких участках фронта. Наиболее остро украинские бойцы ощущают проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, уточнил Сырский.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров