На Украине готовятся к "генеральному сражению" с Россией уже этим летом
Экс-полковник СБУ: Генеральное сражение на Украине будет в августе-сентябре
В зоне СВО в конце лета может произойти "генеральное сражение". Таким предположением поделился бывший полковник СБУ Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом "ПолитЭксперт".
"Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", — сказал экс-полковник Службы безопасности Украины.
Он отметил, что битва должна определить итоги конфликта, а также положение сторон на возможных переговорах. При этом Стариков подчеркнул, что время играет на стороне РФ.
Тем временем положение украинских военных ухудшается с каждым днём. Это признают и киевские власти. По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова*, российские войска стремительно прогибают линию фронта, а проблемы ВСУ обостряются с каждым днём. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский также отмечал, что ситуация складывается не в пользу Незалежной сразу на нескольких участках фронта. Наиболее остро украинские бойцы ощущают проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, уточнил Сырский.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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