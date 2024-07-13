В зоне СВО в конце лета может произойти "генеральное сражение". Таким предположением поделился бывший полковник СБУ Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом "ПолитЭксперт".

"Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", — сказал экс-полковник Службы безопасности Украины.

Он отметил, что битва должна определить итоги конфликта, а также положение сторон на возможных переговорах. При этом Стариков подчеркнул, что время играет на стороне РФ.

Тем временем положение украинских военных ухудшается с каждым днём. Это признают и киевские власти. По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова*, российские войска стремительно прогибают линию фронта, а проблемы ВСУ обостряются с каждым днём. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский также отмечал, что ситуация складывается не в пользу Незалежной сразу на нескольких участках фронта. Наиболее остро украинские бойцы ощущают проблемы на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, уточнил Сырский.