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13 июля, 18:54

Число погибших при ударе Израиля на юге Газы выросло до 90, ранено до 300 человек

Минздрав Газы: Число жертв удара Израиля по провинции Хан-Юнис выросло до 90

Кадр с последствиями израильского удара по лагерю беженцев в провинции Хан-Юнис. Обложка © X / IsraelGazaNews

Кадр с последствиями израильского удара по лагерю беженцев в провинции Хан-Юнис. Обложка © X / IsraelGazaNews

Число погибших в результате удара Израиля по провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа выросло до 90. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава палестинского анклава. По данным ведомства, количество пострадавших увеличилось до 300.

"Число погибших <...> достигло 90, половина из них — женщины и дети, 300 пострадали, среди них десятки детей и женщин", — говорится в сообщении.

Напомним, днём 13 июля в Палестине заявили, что израильская атака пришлась на лагерь беженцев. Изначально сообщалось, что погибли 70 человек, несколько сотен получили ранения. В то же время Армия Израиля заявила, что целью удара в Газе якобы был район, где среди гражданских скрывались "два высокопоставленных террориста ХАМАС". По данным израильских СМИ, целью военных ЦАХАЛ, в частности, был Мухаммед ад-Дейф — один из организаторов нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Кто был второй целью Тель-Авива, не сообщается. Выжили ли двое лидеров ХАМАС после авиаудара, пока неясно.

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Наталья Исакова
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